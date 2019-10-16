متفرقات يمنية

المصدر: عدن - د.ب.أ -وكالات

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ناشدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أمس، المنظمات الحقوقية وناشطي حقوق الإنسان لإنقاذ المختطفين والمخفيين قسراً لدى ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وأوضح البيان أن المختطفين القابعين في سجن احتياطي الثورة بصنعاء، أعلنوا إضرابهم عن الطعام منذ أربعة أيام «احتجاجاً على طول أمد اختطافهم غير القانوني مطالبين سرعة إطلاق سراحهم ونيل حريتهم الكامل». وأشار البيان إلى أنه ورغم الوعود المتكررة لهم من قبل الحوثيين بالإفراج «إلا أنها وعود كاذبة».

35 %

كشفت مصادر مطلعة أن ميليشيا الحوثي أقرت زيادة جديدة على التعرفة السعرية في الخدمات التي تقدمها شركة يمن موبايل بصنعاء لمشتركيها في المكالمات بنسبة 35% وبطريقة مخادعة لا يكتشفها المواطن البسيط.

وقالت المصادر إن شركة يمن موبايل قامت منذ بداية أكتوبر الجاري بالتحايل على مشتركيها وعملت على تخفيض الامتيازات التي كانت تقدمها .