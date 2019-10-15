"الآثار المصرية" تعثر على خبيئة فرعونية هي الأضخم منذ أعوام

المصدر: وام

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري الدكتور مصطفى وزيري العثور على خبيئة آثار ضخمة تضم أكثر من عشرين تابوتا خشبيا فرعونيا بالأقصر في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزيري، قوله إنه تم الكشف عن تلك التوابيت بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، مجمعة في خبيئة في مستويين؛ واحد فوق الآخر ولا تزال مغلقة. واصفاً الكشف بالأضخم والأهم منذ أعوام. وكانت البعثة الأثرية المصرية التابعة لوزارة الآثار المصرية عثرت على الخبيئة في جبانة "العساسيف" بالبر الغربي بالأقصر.