طائرات قبرصية تبدأ عملية إخماد حرائق لبنان

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت ريا الحسن، وزيرة الداخلية اللبنانية أن طائرات قبرصية بدأت عمليات إخماد الحرائق التي تجتاح بعض مناطق البلاد.

ونشرت الوزيرة في حسابها الرسمي "على " تويتر" صورا لطائرات قبرصية تقوم باخماد الحرائق.

وأعلنت انشاء غرفة عمليات في السرايا الحكومية وأخرى متنقّلة على الأرض في المشرف لمتابعة عملية الاخماد.

وقالت إنه في حال تطور الأمر سيتم طلب المساعدة من الاتحاد الاوروبي.

وعن طائرات الاطفاء في مطار بيروت، قالت وزيرة الداخلية اللبنانية تبين أن الطائرات غير صالحة للاستعمال، وأنها لا تتحمل مسؤولية الأعطال التقنية لأنها قابعة في المدرج منذ سنوات.