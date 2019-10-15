الإمارات تدعو لدور مؤثر للبرلمانات في رسم حلول الأزمات

المصدر: بلغراد - وام

جددت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، دعوتها لأن تلعب البرلمانات حول العالم دوراً مؤثراً في رسم استراتيجيات دولية لحل الأزمات.

وطالبت في كلمة ألقتها في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في بلغراد بأن يضطلع البرلمانيون بدورهم في جهود توطيد ركائز الأمن والسلام وصياغة مستقبل أفضل لمئات الملايين من الشباب وحضت في الوقت ذاته البرلمانات على المواءمة بين مقتضيات الوطنية من ناحية والتزامات دولها حيال القانون الدولي من ناحية ثانية، وأن تسهم بدور أكثر فاعلية في تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي والدولي.

وقالت: «أثق بأنكم جميعاً تشاطرونني الأمنيات والتمنيات نفسها، لا أقول الأحلام، فبالجهد المتواصل والإصرار الفاعل تتحقق الطموحات وتترجم الآمال، لكن يبقى السؤال الأهم: متى نجد للبرلمانات دوراً حقيقياً فاعلاً في صناعة الأمن والسلام.. ألسنا بشكل أو بآخر جزءاً من منظومة دولية مسؤولة عن تعزيز القانون الدولي»، داعيةً إلى حشد الجهود في هذا الصدد كي تضطلع البرلمانات حول العالم بدورها في الحفاظ على النظام القانوني الدولي.

وأضافت القبيسي: «يسعدني أن أنقل لكم تحية شعب الإمارات المفعمة بالأمل والتسامح وإصراره على التعاون والعمل المشترك لتحمل مسؤولية مستقبل مشرق لأبنائنا، لقد رأينا في الإمارات الأمل بغد مشرق رأي العين وكيف أفضى التعاون العلمي بين الإمارات والولايات المتحدة وروسيا في نجاح رحلة أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية ليبدأ معه شعب الإمارات مرحلة جديدة من التعاون الدولي والعلمي لابتكار حلول تساعد في معالجة تحديات كوكبنا، والمشاركة في اكتشاف مستقبل أفضل للبشرية».

وقالت معاليها: «أحمل لكم أيضاً تحية من نساء الإمارات اللاتي شهدن مرحلة جديدة من عهد التمكين بعد أن تم تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الأعضاء في انتخابات واسعة شهدناها هذا الشهر وتحول فيها احتفالنا بالمشاركة السياسية إلى احتفال بدور المرأة في التمكين السياسي والاجتماعي في جميع مناحي الحياة».

ونوهت إلى استضافة الإمارات أخيراً حدثاً مهماً مثل تطوراً نوعياً على صعيد تمكين المرأة العربية وحمايتها وصون حقوقها بعدما أطلقنا «الوثيقة العربية لحقوق المرأة»، بشراكة وتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان العربي في حفل تم تنظيمه برعاية من ممكنة المرأة العربية وراعية حقوقها والداعم الرئيسي لها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مؤكدة أن هذه الوثيقة التي تعد إطاراً تشريعياً مرجعياً عربياً في مجال سن القوانين الخاصة بالمرأة هي أول تشريع يسنّه البرلمان العربي في مجال المرأة.

وأشادت معاليها بجهود القيادة الرشيدة من أجل البناء والتنمية وصناعة نموذج تنموي ملهم يسهم في صناعة الأمل لملايين الشباب في المنطقة العربية في الوقت الذي تضطلع فيه الدولة بما تمليه عليها التزاماتها ومسؤولياتها في بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتعزيز مكانتها بين الأمم.

وتطرقت القبيسي في كلمتها إلى الأوضاع في المنطقة وأكدت أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب المركزية وأحد مداخل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط من خلال حل عادل وشامل ودائم يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.