الكويت وموسكو تبحثان التعاون المشترك

المصدر: بلغراد- كونا

بحث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم مع رئيسة مجلس الشيوخ في روسيا الاتحادية (البرلمان الروسي) فالنتينا ماتفيينكو، أمس، علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل النهوض بها إلى آفاق أرحب وأوسع خاصة في الجانب البرلماني.

وبحسب ما ذكرته شبكة (الدستور) الإخبارية فإن الاجتماع الذي عقده الغانم على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ141 في عاصمة صربيا بلغراد، بحث الموضوعات والملفات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر الاتحاد وآلية تنسيق المواقف تجاهها.

حضر الاجتماع وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوا الشعبة النائبان علي الدقباسي وصفاء الهاشم، والنائبان عمر الطبطبائي وناصر الدوسري، وسفير الكويت لدى جمهورية صربيا يوسف عبدالصمد.

يشار إلى أن الغانم وصل والوفد المرافق له إلى صربيا السبت الماضي، للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال141ـ الذي يعقد خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري.