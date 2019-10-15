الجبير: زيارة الرئيس الروسي إلى المملكة تاريخية

المصدر: الرياض- وكالات

وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرياض بـ«التاريخية».

وقال عبر «بودكاست» نشرته وزارة الخارجية السعودية، أمس، على «تويتر»، إن الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

تطور ملحوظ

وأكد الجبير أن العلاقة بين الرياض وموسكو شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأربع الأخيرة في مختلف المجالات، خصوصاً بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى روسيا.

أول منصة

وأضاف أن هناك جهوداً تُبذل لرفع مستوى الاستثمارات بين البلدين، مبيناً أن الصندوق السيادي الروسي فتح منصة له في الرياض، لتكون محطة انطلاق لاستثماراته بالمنطقة.

إلى ذلك، رأى أن كل الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس بوتين لها أهمية، وستسهم في تكثيف التعاون والتنسيق، وتثبيت العلاقات على أسس مؤسساتية، مبدياً تطلع البلدين لتكثيف التشاور بينهما.

كما أعلن أن السعودية فتحت المجال لمنح تأشيرات عبر الإنترنت لسياح عدد من الدول، من بينهم المواطنون الروس الذين نتوقع زيادة أعداد الزائرين منهم إلى المملكة، للتعرف عليها.

علاقات متينة

وأفاد الجبير أن المملكة تعمل مع الجانب الروسي لتسهيل زيارة السعوديين روسيا، مؤكداً أن التبادل بين الشعبين يعدّ داعماً للعلاقات المتينة بين الحكومتين.