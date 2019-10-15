غوتيريش يدعو لخفض التصعيد في سوريا

المصدر: نيويورك - أ.ف.ب

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان أمس، أن ما وصفها العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعياً إلى «خفض فوري للتصعيد».

وأعرب الأمين العام في البيان عن «قلقه البالغ» من تصاعد الوضع في شمالي سوريا، في ضوء العدوان التركي المتواصل منذ الأربعاء الماضي. ودعا إلى «خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي»، مطالباً إياها كذلك بممارسة «أقصى درجات ضبط النفس» وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية.

وأشار الأمين العام أيضاً إلى مخاوفه من احتمال فرار مقاتلين من تنظيم داعش. وطالب كذلك بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون أي عوائق.