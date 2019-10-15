البرهان يعد السودانيين بسلام وشيك

المصدر: جوبا - البيان، وكالات

انطلقت وسط حضور أفريقي واسع مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، ووعد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان في بداية الجلسة الافتتاحية الشعب السوداني بسلام وشيك يودع به هذا البلد الذي مزقته الحرب صوت البندقية إلى الأبد.

فيما أكد رئيس الحركة الشعبية أكبر الفصائل التي تقاتل الحكومة في جبال النوبة عبد العزيز آدم الحلو أن حركته جاءت إلى جوبا بذهن وعقل مفتوح من أجل تحقيق السلام.

وقال البرهان في الجلسة الافتتاحية لمباحثات السلام في العاصمة جوبا أمس بحضور رؤساء دول إثيوبيا ويوغندا ورئيس الوزراء المصري، بأن السلام هدف أولي للحكومة الانتقالية ومجلس السيادة.

وأضاف البرهان «قارة أفريقيا موعودة في مقبل الأيام بريادة للعالم». ونقل تهنئته إلى أبي احمد رئيس الوزراء الإثيوبي بنيله جائزة نوبل للسلام، قائلا «إن أحمد يستحق ذلك وله كل التحية والتقدير والشعوب المحبة للسلام والتي ساندت السودان».

مبادرة

وقال البرهان ان الحركات المسلحة جزء من صناع الثورة السودانية، مشيرا إلى أن مبادرة حكومة جنوب السودان ولدت من رحم الثورة السودانية. وأضاف البرهان «أعتقد أن جوبا منبر مؤهل وهم أهل لثقة كبيرة جداً، وهم قادرون على تولي الوساطة». وذكر البرهان أنه يأمل أن تؤدي جولات مدينة جوبا إلى تحقيق السلام في السودان.

من ناحيته أعلن رئيس حركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو في الجلسة الافتتاحية أن وفد الحركة جاء الى جوبا بعقل مفتوح لتحقيق السلام، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى إدارة التنوع والتخلص من الاتجاه «الذي سجنه فيه النظام السابق».

وبدأت أمس مفاوضات الحكومة السودانية مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة حول إنهاء الحرب وتحقيق السلام في أول خطوة من نوعها بعد الإطاحة بالنظام الحاكم.. وشهد الجلسة الافتتاحية عدد من الرؤساء الأفارقة.

توقيع

وكانت الحكومة الانتقالية وقّعت مع الجبهة الثورية منتصف الشهر الماضي، اتفاق «إعلان مبادئ» لمعالجة قضايا الحرب والسلام، وحددت شهرين كسقف أعلى لإكمال عملية السلام.

ونص الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة وفتح مسارات لوصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والحروب وإرجاء تشكيل المجلس التسريعي وتأجيل تعيين حكام الأقاليم إلى حين الوصول إلى اتفاق سلام نهائي.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ المطلوبات الواردة في اتفاق المبادئ قبل الدخول في المفاوضات المباشرة، والتي تهدف إلى إشراك الحركات المسلحة في أجهزة السلطة الانتقالية. وأجرى مجلس السيادة الأسبوع المنصرم، في أديس أبابا مشاورات غير رسمية مع الحركات المسلحة في «الجبهة الثورية» لمناقشة مسارات العملية التفاوضية.

إلى ذلك، اكتمل وصول وفود التفاوض منذ الأحد، منها وفد السودان المفاوض بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو ووفود جميع الحركات المسلحة.

وكان الناطق باسم المجلس السيادي في السودان، محمد الفكي سليمان، قال إن الحكومة الانتقالية في الخرطوم مصممة على إحراز تقدم في عملية السلام عبر المفاوضات اليوم مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة لما يقارب العقدين.

وقال سليمان إن الوساطة الجنوب سودانية الراعية للتفاوض أكدت مشاركة جميع الحركات في الجولة الأولى المنعقدة بمدينة جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان.