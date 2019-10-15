6 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

المصدر: رام الله - وكالات

يواصل ستة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم الإداري، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وأقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب عن الطعام منذ 93 يوماً.

وقال نادي الأسير - في بيان أمس- إن أوضاعاً صحية خطيرة يواجهها الأسرى المضربون، لا سيما الأسرى غنام وهو الأقدم، وإسماعيل علي المضرب منذ 83 يوماً، وطارق قعدان المضرب منذ 76 يوماً، حيث تحتجزهم إدارة معتقلات الاحتلال منذ بضعة أسابيع في عزل معتقل «نيتسان ــ الرملة»، في ظروف صعبة وقاهرة.

وأضاف نادي الأسير أنه إلى جانبهم يواصل ثلاثة أسرى آخرين إضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير أحمد زهران المضرب منذ 23 يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ 21 يوماً، وهما يقبعان في معتقل «النقب الصحراوي»، والأسيرة هبة اللبدي، المضربة عن الطعام منذ 21 يوماً.

وذلك بعد أن تعرضت لتعذيب جسدي ونفسي في التحقيق، قبل تحويلها إلى الاعتقال الإداري، وتقبع اليوم في زنازين معتقل «الجلمة» الإسرائيلي.