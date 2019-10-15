متفرقات يمنية

المصدر: الرياض- - عدن- وكالات

2778

أعلنت الفرق الاختصاصية العاملة ضمن مشروع نزع الألغام «مسام»، الذي ينفذه «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» انتزاع 2778 لغماً منذ بداية شهر أكتوبر الحالي، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن.

وقال مدير عام مشروع «مسام»، أسامة القصيبي، إن «فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الحالي 1708 ألغام وذخائر غير منفجرة، ليصل بذلك مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر حتى يوم 11 منه 2778. ونزعت خلال الأسبوع الماضي 1043 ذخيرة غير منفجرة.».

400

قالت رابطة أمهات المختطفين، أمس، إن ميليشيا الحوثي قامت بنقل أربعمائة مختطف من السجن المركزي بصنعاء، ووضعتهم دروعاً بشرية.

وأوضحت الرابطة في بلاغ لها أن «جماعة الحوثي المسلحة قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء الزي العسكري للقوات الجوية ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين بعد إيهامهم داخل السجن المركزي أنه سيتم إطلاق سراحهم».