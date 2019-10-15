الحوثيون يحتلّون منزل صحافي بصنعاء

المصدر: عدن - وكالات

أكد الصحافي رشيد الحداد، تعرض منزله الذي لا يزال قيد البناء للاعتداء والحجز من قبل أحد مشرفي ميليشيا الحوثي غربي صنعاء.

وقال حداد في بلاغ لنقابة الصحفيين، إن مشرفاً في جماعة الحوثي يدعى «أبو حيدر جحاف» ومسلحين آخرين من الجماعة قاموا قبل أيام بحجز منزله الذي يمتلكه منذ سنوات وبموجب وثائق ملكية، في منطقة الصباحة غربي صنعاء.

وأضاف أنهم هددوا بتفجير المنزل، مؤكداً أن هذه تعتبر «سابقة هي الأولى في تاريخ اليمن، أن يتعرض منزل صحافي للسطو بقوة السلاح ». ولفت الحداد إلى أن الصحافي جمال عامر وآخرين تدخلوا في محاولة منهم لوقف اعتداء الحوثيين على المنزل، إلا أن قيادات حوثية هددوه بالقتل.