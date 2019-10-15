مقاتلات التحالف تدك معاقل الحوثيين في صعدة وحجة

المصدر: عدن- البيان

شنت مقاتلات التحالف غارات في حجة وصعدة، حصدت عشرات القتلى من عناصر ميليشيا الحوثي، فيما استحدثت الميليشيا مواقع جديدة في محاور الجبلية والتحيتا والجاح، كما أرسلت تعزيزات عبر أطراف الحديدة مع محافظة إب.

غارات

وقالت مصادر محلية، إن غارات جوية عنيفة استهدفت مواقع للحوثيين، في منطقة مرّان، بالتزامن مع تحليق مكثف وعلى علو منخفض في أجواء مديرية حيدان، كما شنت قوات التحالف العربي بدعم الشرعية في اليمن، 3 غارات جوية على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية مجز بمحافظة صعدة، أسفرت عن حدوث خسائر فادحة لميليشيا الحوثي في العتاد والأرواح.

وذكرت مصادر عسكرية في المنطقة الخامسة أن ميليشيا الحوثي أرسلت العشرات من مقاتليها لتعزيز مواقعها في مديريتي مستبا وحرض، إلا أن مقاتلات التحالف استهدفت تلك التعزيزات بسلسلة من الغارات فحصدت العشرات منهم، كما دمرت آليات ومعدات قتالية.

وحسب المصادر فإن الميليشيا استقدمت أيضاً تعزيزات عبر محافظة عمران، بعد أن خسرت مواقعها الثلاثة في المديرية، وحاولت لليوم الرابع على التوالي مهاجمة مواقع الجيش، واستعادة ما خسرته إلا أنها جوبهت بمقاومة عنيفة، كما تولت مقاتلات التحالف إسناد قوات الجيش في التصدي لهذه التعزيزات وتدمير معظمها، فيما لاذ البقية بالفرار.

مواقع

وفي جنوب الحديدة استحدثت ميليشيا الحوثي، مواقع جديدة في محاور الجبلية والتحيتا والجاح، كما أرسلت تعزيزات عبر أطراف الحديدة مع محافظة إب. وأفاد الناطق الرسمي لألوية العمالقة مأمون المهجمي عن قيام الميليشيا بإرسال تعزيزات من عناصرها وعيارات وعبوات ناسفة وألغام إلى منطقة عرفان وظمي جنوب مدينة حيس الواقعة جنوب شرق الحديدة.

إلى ذلك، تواصل القوات المشتركة تقدمها في جبهات غرب الفاخر، إذ تمكنت من السيطرة على حبيل العبدي والدرما وسط معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية.

كما تمكنت من صد هجمات عدة للانقلابيين، الذين يحاولون استعادة مواقعهم التي خسروها، ما كبدهم خسائر جديدة.