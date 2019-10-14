خادم الحرمين الشريفين والرئيس الروسي يشهدان توقيع ميثاق التعاون بين البلدين

المصدر: وام

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون وتبادل اتفاقيات بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.

وتم توقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول وقعه الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وتم تبادل 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية شملت إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ومؤسسة الفضاء الحكومية في جمهورية روسيا الاتحادية للتعاون في مجالات "الرحلات الفضائية المأهولة" و "نظام الملاحة بالأقمار الصناعية - فلوناس" وقعها الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، ومن الجانب الروسي معالي مدير عام لمؤسسة الفضاء الحكومية ديميتري روغوزين.

كما تم تبادل إطار التعاون الاستراتيجي السعودي الروسي رفيع المستوى ، وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، ومن الجانب الروسي معالي وزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أورشكن، ومعالي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

وجرى تبادل بروتوكول للتعاون في مجال الطاقة ، وقعها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، ومن الجانب الروسي وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك.

كما تم تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن تسهيل وتنظيم منح تأشيرات الزيارة لمواطني البلدين ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في "NefteTransService" أحد أكبر مشغلي عربات السكك الحديدية في روسيا. كما تم تبادل برنامج عمل بين هيئتي الطيران المدني للتعريف واعتماد المعايير الخاصة بصناعة الطائرات الروسية في المملكة العربية السعودية ، ومذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الإدارة الضريبية.

وتم تبادل اتفاقية تأكيد بين أرامكو السعودية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي وروسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو لشراء حصة أسهم روسنانو في شركة نوفوميت، وقعها الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر ، ومن الجانب الروسي معالي رئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات الروسي المباشر كيريل ديمترييف.. كما تم تبادل اتفاقية مشروع الميثانول في منطقة "أمور" في روسيا.. ومذكرة تفاهم بين معادن وشركة فوس آجرو للشراكات الاستراتيجية"Phos Agro" الروسية في مجال صناعة الأسمدة الفوسفاتية.

وجرى تبادل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارتي الصحة في البلدين واتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية.. وتم تبادل مذكرة تفاهم بشأن بدء العمل بين البلدين حول مفاوضات اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين.. وأخرى في توسيع تصدير البضائع الغذائية الروسية إلى المملكة كما تم تبادل اتفاقية تعاون بين سالك وصندوق الاستثمارات الروسي المباشر لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الزراعة والغذاء وتبادل برنامج تنفيذي في مجال الاتصالات ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال وسائل الإعلام العام واتفاقية تعاون في قطاع السياحة ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمارات المشتركة في تأجير الطائرات لدعم تطوير صناعة الطيران الروسية.