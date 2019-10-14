قيس سعيّد رئيسا لتونس بـ 72.71 في المئة من الأصوات

المصدر: أ ف ب

أصبح قيس سعيّد رئيسا لجمهورية تونس بغالبية 72.71 في المئة من أصوات الناخبين، بحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي عقدت مؤتمرا صحافيا لإعلان النتائج الاثنين.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي "تصرح الهيئة بفوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019".

ويمكن لمرشحين آخرين أن يقدموا طعونا في النتائج خلال الأيام القادمة تنظر فيها المحكمة الإدارية.

وأوضح بفون أن سعيّد حصل على 72.71 في المئة من الأصوات، وجمع منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي على 27.29 في المئة.

وصوّت 2.7 مليون ناخب لسعيّد بينما صوّت 1.04 مليون ناخب للقروي في الانتخابات التي جرت الأحد.

وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 في المئة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المئة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المئة).

وحصلت تعبئة واسعة لصالح سعيد في صفوف الشباب.

ويصبح بذلك قيس سعيّد ثاني رئيس لتونس ينتخب بالاقتراع المباشر منذ ثورة 2011 ومن المقرر ان يؤدي اليمين نهاية الشهر الحالي.