الحوثيون ينقلون 400 مختطف إلى مواقع عسكرية

المصدر: عدن - وكالات

قالت رابطة أمهات المختطفين، إن ميليشيا الحوثي، قامت اليوم بنقل 400 مختطف من داخل السجن المركزي إلى منطقة عسكرية.

وأضافت الرابطة في بلاغ صحافي إن ميليشيا إيران قامت بإلباس 400 مختطف داخل السجن المركزي بصنعاء، الزي العسكري للقوات الجوية، ونقلهم إلى معسكر الأمن المركزي في منطقة السبعين.

وأشارت الرابطة إلى أن الحوثيين أوهموا المختطفين داخل السجن المركزي بأنه سيتم إطلاق سراحهم، ليتم نقلهم إلى منطقة عسكرية.

وناشدت الرابطة منظمة الصليب الأحمر والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنقاذ حياة المختطفين، وإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط.

ومطلع الشهر الماضي قتل 156 مختطفاً لدى الحوثيين، وأصيب 50 آخرون، بعد شن طيران التحالف قصفاً على مبنى اتخذه الحوثيون سجناً لإخفاء المختطفين.