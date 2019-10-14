مصادر لـ «البيان»: منبج بعهدة الجيش السوري قريباً

المصدر: الحسكة – عبدالله رجا

تجري مشاورات روسية سورية على مدار يومين لحسم مصير مدينة منبج الاستراتيجية، وذلك بالتشاور مع المجلس العسكري بالمدينة (ضمن قوات سوريا الديمقراطية «قسد»)، من أجل دخول وحدات من الجيش السوري إلى المدينة ورفع علم الدولة السورية فوق المقار الحكومية.

وعلمت «البيان» من مصادر مطلعة في مدينة منبج أن الجيش السوري أرسل جزءاً من الفرقة الأولى وبعضاً من قواته من ريف حلب إلى محيط المدينة عند حاجز العريمة جنوبي المدينة، إلا أن هذه الوحدات العسكرية لم تدخل حتى الآن، بسبب عدم التوصل إلى تفاهمات إقليمية ودولية، في ظل استمرار الانتشار الأمريكي في داخل وعلى أطراف المدينة.

وبحسب المصدر فإن الجيش سيتولى إدارة المدينة من دون أن يجري المساس بقوات مجلس منبج العسكري الذي سيطر على المدينة منذ أغسطس العام 2016. وتوقع مراقبون مغادرة القوات الأمريكية العاملة في منبج في اليومين القادمين.

وفي حال الانسحاب الأمريكي من المدينة، ستقود روسيا التفاهمات بين المجلس العسكري في منبج والجيش السوري، وستكون تركيا خارج الحسابات العسكرية.