الملك سلمان: نتطلع للعمل مع روسيا لتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب

المصدر: وكالات

وصف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية ، الاثنين، زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنها فرصة كبيرة لتوطيد أواصر الصداقة بين البلدين.

وأضاف في كلمة له بحضور الرئيس الروسي، أن "الاتفاقيات بين روسيا والسعودية خصوصاً في مجال الطاقة سيكون لها آثار إيجابية".

وقال أيضاً "نتطلع للعمل مع روسيا دوما لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب".

من جانبه قال الرئيس الروسي، إن "روسيا تولي اهتماماً خاصاً بتطوير العلاقات الثنائية مع السعودية الممتدة لأكثر من 90 عاماً".

وأكد بوتين أن التبادل التجاري بين روسيا والسعودية ارتفع بمعدل 15% العام الماضي.

واستقبل الملك سلمان، بوتين، في قصر اليمامة بالرياض. وأجريت للرئيس الروسي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.