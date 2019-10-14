اجتماع تحضيري لمؤتمر وزراء الزراعة العرب والأفارقة

المصدر: القاهرة - وام

أكدت جامعة الدول العربية أن وجود إرادة عربية أفريقية مشتركة للتعاون هو أكبر من أي تآمر من أي جهة كانت، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى للتغلغل في أفريقيا، ما يؤثر سلباً على مسار التعاون العربي الأفريقي.

صرّح بذلك كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أمس، على هامش أعمال الاجتماع الرابع للجنة الإعداد والتحضير للمؤتمر المشترك لوزراء الزراعة العرب والأفارقة الذي تستضيفه مصر في الفترة ما بين 9 و11 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار التحضير للملفات التي ترفع للقمة العربية الأفريقية المقرر عقدها بالرياض يوم 25 نوفمبر المقبل.

وقال علي إن عقد المؤتمر هو أحد مقررات القمة العربية الأفريقية التي عقدت في «مالابو»، وهو اجتماع لوزراء الزراعة بالمنطقة العربية والأفريقية حول التنمية والأمن الغذائي.

وأضاف أن اجتماع اللجنة الذي عقد بمقر الجامعة شارك فيه ممثلون عن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومصر، والدولة المستضيفة، لاستكمال التحضيرات للمؤتمر الوزاري الذي سيعقد قبل القمة العربية الأفريقية.

وأوضح الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، أن الهدف من المؤتمر هو تدعيم التعاون بين الجانب العربي والأفريقي، خاصة في مجال الزراعة، لافتاً إلى أن أحد بنود جدول أعمال قمة الرياض سيكون مناقشة خطة العمل الأفريقية العربية المشتركة، وذلك لتحديد مجال التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الاتحاد الأفريقي والجامعة.