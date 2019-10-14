مفاوضات سلام السودان تنطلق اليوم بجوبا

المصدر: الخرطوم - طارق عثمان، وكالات

أكملت عاصمة جنوب السودان جوبا استعداداتها لانطلاقة الجولة الأولى للتفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة المقرر لها اليوم، وفيما توقع الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، مشاركة أفريقية واسعة في افتتاح التفاوض، وصل إلى جوبا فعلياً وفد الحكومة الانتقالية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو المشهور بـ«حميدتي».



ووصل، أمس، إلى جوبا، وفد الحكومة السودانية برئاسة الفريق «حميدتي» وعضوية أربعة آخرين من أعضاء مجلس السيادة، إلى جانب وزير الحكم الاتحادي ورئاسة مجلس الوزراء.



وقال محمد الفكي سليمان لـ«البيان» إن الطرفين سيدخلان في نقاش مشترك للاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، على أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بمشاركة رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان وعدة رؤساء من الدول الإفريقية والشركاء الإقليمين، متوقعاً أن يبدأ التفاوض ببند الترتيبات الأمنية التي تتضمن، بحسب الفكي، وقفاً لإطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية وتمكين غير المسلحين من التحرك بحرية بين المناطق، مؤكداً أن الحكومة الانتقالية في الخرطوم مصممة على إحراز تقدم في عملية السلام عبر المفاوضات التي تنطلق غداً الاثنين مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد الحكومة لما يقارب العقدين.

من ناحيته، أعلن مستشار رئيس جنوب السودان، توت قلواك، في تصريحات صحفية، اكتمال الاستعدادات لاستئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والفصائل المسلحة، مؤكداً أهمية تحقيق سلام شامل ومستدام لتحقيق الاستقرار في السودان، وأكد قلواك أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيصل إلى جوبا اليوم لحضور الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إلى جانب رؤساء كل من كينيا وأوغندا وإثيوبيا.