الإمارات تؤكد أهمية توحيد الرؤى في البرلمان الدولي

المصدر: بلغراد - وام

أكدت الإمارات أهمية توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي، وذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس، في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية الخليجية والعربية والإسلامية والآسيوية، لتنسيق المواقف حيال القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماعات الجمعية الـ141 والدورة الـ205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي واللجان الدائمة وأجهزة الاتحاد، المنعقدة في مركز المؤتمرات بالعاصمة الصربية بلغراد، خلال الفترة من 11-17 أكتوبر الجاري.

وأكدت القبيسي أهمية توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي، ما يعتبر عاملاً مهماً وكبيراً لضمان نجاحه، مضيفةً أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص، من خلال تفعيل دبلوماسية البرلمانية، على مواكبة توجهات الإمارات في بناء علاقات راسخة، ومد جسور تعاون وفتح قنوات للاتصال والتواصل مع مختلف دول وشعوب العالم.

ويحرص المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، على تفعيل واستثمار الدور المهم للدبلوماسية البرلمانية، من خلال تنسيق المواقف مع ممثلي مختلف المؤسسات البرلمانية، لطرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال القضايا التي تتم مناقشتها، وتعد ذات أولوية خاصة على صعيد تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتفعيل دور البرلمانيين والبرلمانات في قضايا استشراف المستقبل، لا سيما أن اجتماعات الاتحاد تنعقد تحت عنوان «تعزيز القانون الدولي: الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي».