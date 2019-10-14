مقاتلون موالون لأنقرة يعدمون 9 سوريين

المصدر: بيروت - أ.ف.ب

أعدم مقاتلون «سوريون» موالون لأنقرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تسعة مدنيين رمياً بالرصاص، في مناطق تقدموا فيها في إطار العدوان العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، إن «المدنيين التسعة أعدموا على دفعات إلى الجنوب من مدينة تل أبيض» الحدودية في ريف الرقة الشمالي، مشيراً إلى أن بينهم هيفرين خلف، البالغة 35 عاماً، التي تشغل منصب الأمين العام لحزب «مستقبل سوريا» الكردي السوري.

وأفاد مجلس سوريا الديمقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، في بيان، بأنه بعد استهداف سيارة المسؤولة الحزبية «تم إعدامها برفقة سائق السيارة». وتابع «هذا دليل واضح أن الدولة التركية مستمرة في سياستها الإجرامية تجاه المدنيين غير المسلّحين».

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، شريطي فيديو، يظهر الأول شخصين بلباس مدني جاثمين على الأرض، فيما يقول مقاتل إلى جانبهما، إنه تم أسرهما من قبل فصيل «تجمع أحرار الشرقية»، على أنهما مقاتلان كرديان.

وفي الفيديو الثاني، يظهر أحد المقاتلين وهو يطلق الرصاص بكثافة على شخص بملابس مدنية، مردداً «صوروني».

ونشر فصيل «تجمع أحرار الشرقية»، الفيديو الأول على صفحته على تويتر، من دون أن يأتي على ذكر الإعدامات.