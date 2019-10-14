كردستان العراق يتهيّأ لاستقبال ربع مليون لاجئ كردي

المصدر: بغداد - عراق أحمد

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أعلنت سلطات حكومة إقليم كردستان العراق، البدء بإنشاء 3 مخيمات في محافظات الإقليم، السليمانية وأربيل ودهوك، لاستقبال اللاجئين من المناطق الكردية في سوريا من خلال العمل على إنشاء ثلاثة مخيمات.

وأعلن مدير عام مركز التنسيق المشترك للأزمات، في إقليم كردستان، هوشنك محمد، عدم وجود لجوء حالياً من سوريا إلى الإقليم، لكن من المتوقع أن تتجه موجة من اللاجئين السوريين إلى كردستان العراق. وأضاف «يجري الآن العمل على إنشاء ثلاثة مخيمات».

وتوقّع أن يلجأ نحو 250 ألف لاجئ من سوريا إلى إقليم كردستان العراق. وأثار العدوان التركي على سوريا قلقاً دولياً بشأن النزوح الجماعي للمدنيين. وقالت الأمم المتحدة أمس إن أكثر من 130 ألف شخص نزحوا من مناطق ريفية في محيط تل أبيض ورأس العين نتيجة للقتال.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان أن تقديراته هو ووكالات إغاثة أخرى تشير إلى أن ما يصل إلى 400 ألف مدني في منطقة الصراع تلك ربما يحتاجون إلى المساعدة والحماية في الفترة المقبلة.