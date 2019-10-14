ترامب: على الأكراد أن يقاتلوا بمفردهم

المصدر: واشنطن- وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس،إن الرئيس دونالد ترامب أمر بانسحاب القوات من شمال سوريا.

وقال اسبر لشبكة سي بي اس الأمريكية إن «لدينا قوات أمريكية عالقة على الأرجح بين جيشين متقدمين متعارضين، وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه». وقال إن ترامب أصدر أمراً «بانسحاب مدروس للقوات من شمال سوريا»، من دون تقديم جدول زمني.

وفي مقابلة منفصلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال إسبر إن الولايات المتحدة ستسحب أقل من ألف جندي. وقال لشبكة سي بي إس إننا «لا نرغب في الانخراط في نزاع يعود إلى ما يقرب من 200 عام بين الأتراك والأكراد والتورط في حرب أخرى في الشرق الأوسط». وأضاف وزير الدفاع أن الأكراد ينظرون في إبرام اتفاق مع روسيا لحمايتهم من تركيا.

وكان ترامب دافع عن قراره سحب القوات من شمال شرق سوريا، وقال إن الولايات المتحدة يجب أن تعطي الأولوية لحماية حدودها، مضيفاً أن «على الأكراد السوريين أن يقاتلوا بمفردهم». وتابع قائلاً «إنهم يقاتلون من أجل أرضهم. لم يساعدوننا في القتال من أجل أرضنا. هم يقاتلون من أجل أرضهم، وهذا أمر جيد لكننا ساعدناهم».

وقال ترامب في كلمة ألقاها في مؤتمر سنوي للمحافظين المتدينين في واشنطن: «لا أعتقد أن جنودنا يجب أن يكونوا هناك طوال الخمسين عاماً المقبلة لحراسة الحدود بين تركيا وسوريا عندما لا نستطيع حراسة حدودنا في الداخل».

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن وزارة الخزانة الأمريكية "مستعدة للمضي قدما" في فرض عقوبات على تركيا بسبب توغلها في الأراضي السورية، بعدما قال وزير دفاعه إن الرئيس أمر بسحب قوات من شمال سورية لإبعادها عن الأذى.

إلى ذلك، نقلت وكالة أنباء (بلومبرغ) عن ترامب قوله أمس في تغريدة على «تويتر» إنه يتعامل مع السيناتور الجمهوري لينزي غراهام من ولاية ساوث كارولينا وغيره في الكونغرس، ومن بينهم ديمقراطيون، بشأن فرض عقوبات «قوية» على تركيا إذا قامت أنقرة بعمل في سوريا تعتبره أمريكا تجاوزاً للحدود.

وذكر ترامب في تغريدة «ربما نسعى لتشريع إضافي. يوجد إجماع كبير على هذا.. تركيا طلبت عدم القيام بهذا.. انتظروا».

ورد جراهام على تويتر بالإشادة بـ «القرار الجيد» الذي اتخذه ترامب للعمل مع الكونغرس من أجل الرد على «اعتداء تركيا الغاشم/‏ وجرائم الحرب التي ترتكبها في سوريا».

ماتيس يحذر وحذر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس، الذي استقال من منصبه العام الماضي بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب سحب الجزء الأكبر من قوات بلاده من سوريا، من عودة «داعش» الذي رأى أنه لم ينته كما يعتقد ترامب. وقال ماتيس في مقابلة مع محطة «إن بي سي» التلفزيونية الأمريكية: «ربما نريد للحرب أن تنتهي، وربما نعلن أنها انتهت بالفعل،» بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبرغ» الأمريكية.