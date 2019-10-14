3 كتل سياسية تطالب بتشكيل حكومة تصريف أعمال في بغداد

المصدر: بغداد - البيان

طالب ممثلون عن ائتلاف الوطنية والتيار المدني الديمقراطي والمنبر العراقي، أمس، بتشكيل حكومة تصريف أعمال وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك خلال اجتماع مشترك بينهم.

وذكر بيان للاجتماع، تلقت «البيان» نسخة منه، انه «في الوقت الذي نثمن وبأفضل العبارات المواقف النبيلة المتضامنة مع الشعب العراقي، وأنصافها للشباب المتظاهر الذي واجه رصاص السلطة بصدور عارية، نعيب على الحكومة الضعف الذي ظهرت فيه بمعالجة الأزمة، وكذلك إيقاف التجاوز على المتظاهرين والاعتداء على القنوات الفضائية التي كانت تغطي التظاهرات، وعليها مصارحة الشعب بإعلان الجهات المتورطة التي قامت بقتل وقنص الشباب المتظاهر وتقديمها للمحاكمة العلنية».

وطالب بـ«إشراك نقابتي المحامين والصحفيين ومفوضية حقوق الإنسان وممثلين عن المتظاهرين السلميين في اللجنة التحقيقية التي شكلتها رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة التشاور والانفتاح على القوى السياسية جميعاً لوضع خارطة طريق واضحة للخروج من عنق الزجاجة الذي وضعت الحكومة نفسها والشعب العراقي الكريم فيه».

ولفت إلى «ضرورة تشكيل حكومة تصريف أعمال والدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد تشكيل مفوضية انتخابات مستقلة بعيدة عن سطوة الأحزاب، وبإشراف الأمم المتحدة، خصوصاً أن انتخابات 2018 كانت دليلاً على ضعف المفوضية من خلال الإقبال الضعيف للناخبين على صناديق الاقتراع، وتغيير قانون الانتخابات لمعالجة الأزمة التي تعصف ببلدنا العزيز».