البدء بترتيبات الانتخابات

المصدر: رام الله - وكالات

بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أول من أمس، اجتماعاتها مع ممثلي الفصائل والأحزاب السياسية في الضفة الغربية.

وذكر بيان صادر عن لجنة الانتخابات أن رئيس اللجنة حنا ناصر أطلع ممثلين عن الفصائل خلال اجتماع عقد في مدينة البيرة على توجه الرئيس محمود عباس، لإجراء انتخابات عامة تشريعية، تتبعها انتخابات رئاسية.

وقال ناصر بحسب «البيان»: إن هذه الاجتماعات مع الفصائل تأتي في إطار دور اللجنة في تهيئة البيئة المواتية، وتعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع لمواقفهم وتوجهاتهم في ما يتعلق بالانتخابات.

وأكد جاهزية اللجنة من الناحية الفنية لإجراء الانتخابات، فيما أكد المجتمعون أن الانتخابات حق دستوري للمواطن، وأنها انتخابات مستحقة لتجديد النظام السياسي، وعلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لضمان إجرائها وإيجاد التوافق المطلوب لإنجاحها.

وذكر «البيان» أنه من المقرر أن تلتقي لجنة الانتخابات ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني خلال الأسبوع الجاري، يتبعها إجراء الترتيبات اللازمة لتوجه وفد من اللجنة إلى قطاع غزة.