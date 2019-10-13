استطلاعات: قيس سعيّد رئيساً لتونس

المصدر: دبي - البيان

ذكر موقع إذاعة «موازاييك» التونسية أن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة «امرود» أظهر تفوّق المترشّح قيس سعيّد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 72.3 % من الأصوات، فيما تحصّل منافسه نبيل القروي على 27.47 % من الأصوات.

وكان المترشّح سعيّد حل في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية في المرتبة الأولى بحصوله على 18.4%، فيما حلّ المترشّح نبيل القروي في المركز الثاني بـ15.5%

وأغلقت المراكز مساءً لتطوي بذلك الانتخابات الرئاسية نهايتها مع تنافس المرشحيْن المستقل قيس سعيد ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي، على منصب الرئاسة في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد بعد انتخاب الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في 2014.