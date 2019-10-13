أنباء عن محاولة اغتيال وزير الحرب الحوثي

المصدر: عدن - البيان

نجا وزير الحرب في ميليشيا الحوثي، محمد ناصر العاطفي من محاولة اغتيال، بعد هجوم مسلّحين على منزله في مديرية حجانة في صنعاء.

وعلى الرغم من التعتيم الذي تفرضه الميليشيا على الوضع الصحي لوزير حربها، فقد كشفت مصادر قبلية، عن أنّ مسلّحين مجهولين أمطروا منزل العاطفي بوابل من الرصاص أثناء وجوده، ما أدى لإصابته بجروح خطرة، لينقل إثرها لتلقي العلاج بمستشفى عسكري في صنعاء. واتهمت قبائل خولان ميليشيا الحوثي بمحاولة تصفية العاطفي، مطالبة جميع أبنائها ممن يقاتلون في صفوف الحوثي بالانسحاب من الجبهات كون الميليشيا تسعى لتدمير الدولة، والنظام الجمهوري، والعودة باليمن إلى عصور الفقر والتخلف والمرض.