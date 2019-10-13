المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه التلفزيوني عشية زيارته إلى السعودية والإمارات أن الإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أي مبالغة - دورا يعزز الاستقرار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار.

وقال: نعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا الرئيس الروسي، فيما أدان أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وأضاف: إحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار.

تاليا أبرز ما جاء في حديث بوتين التلفزيوني عشية زيارته إلى السعودية والإمارات :

بوتين: زيارتي إلى السعودية رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي إلى موسكو

بوتين: نحن ننظر إلى العربية السعودية كدولة صديقة لنا ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد

بوتين: أسس صندوق استثماراتنا المباشر وصندوق الاستثمار السعودي، قاعدةً مشتركة بـ 10 مليارات دولار

بوتين: إحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار

بوتين: بيننا علاقات في مجال التعاون العسكري التقني ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء

بوتين: السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا وأشكر الملك وولي العهد على موقفهما البناء

بوتين: وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين

بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، لكنه غير كاف

بوتين: تبلغ القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات حوالي 7 مليارات دولار

بوتين: الإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أي مبالغة - دورا يعزز الاستقرار

بوتين: روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة

بوتين: نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية

بوتين: شركاؤنا الغربيون خدعونا وقصفوا قوات القذافي والأراضي الليبية مؤولين قرارا أمميا على هواهم

بوتين: نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، تحديدا الشرعية

بوتين: لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية

بوتين: ندين أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها

بوتين: قلت للولي العهد السعودي إننا مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا من أجل التحقيق بدقة في حادث أرامكو

بوتين: من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون في حادث أرامكو قبل جمع الأدلة

بوتين: لدينا علاقات غير مسبوقة مع السعودية والإمارات لكن روسيا لا تقيم صداقات مع طرف ضد آخر

بوتين: إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن ألا تكون لديهم مصالحهم الخاصة ويجب أن تعامل باحترام

بوتين: إذا وظفنا علاقاتنا مع إيران والسعودية والإمارات فأعتقد أن بإمكاننا إيجاد ما يحقق مصلحة مشتركة

بوتين: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها الحكم الذي يحدد ما إذا كانت إيران تفي بالتزاماتها أم لا

بوتين: برنامج إيران الصاروخي شيء وبرنامجها النووي شيء آخر

بوتين: دور الوسيط ليس هو الأكثر حمدا وشركاؤنا في إيران أو في السعودية ليسوا بحاجة إلى وساطة