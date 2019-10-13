أبرز ما جاء في حديث بوتين التلفزيوني عشية زيارته إلى السعودية والإمارات

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حديثه التلفزيوني عشية زيارته إلى السعودية والإمارات أن الإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أي مبالغة - دورا يعزز الاستقرار.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار.

وقال: نعتبر السعودية لاعبا إقليميا ودوليا أيضا الرئيس الروسي، فيما أدان أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها.

وأضاف: إحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار.

تاليا أبرز ما جاء في حديث بوتين التلفزيوني عشية زيارته إلى السعودية والإمارات :

  • بوتين: زيارتي إلى السعودية رد للزيارة الأولى والتاريخية التي قام بها العاهل السعودي إلى موسكو
  • بوتين: نحن ننظر إلى العربية السعودية كدولة صديقة لنا ونشأت لدي علاقات طيبة مع الملك وولي العهد
  • بوتين: أسس صندوق استثماراتنا المباشر وصندوق الاستثمار السعودي، قاعدةً مشتركة بـ 10 مليارات دولار
  • بوتين: إحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي في السعودية بحجم استثماري يتجاوز مليار دولار
  • بوتين: بيننا علاقات في مجال التعاون العسكري التقني ونحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء
  • بوتين: السعودية لعبت دورا إيجابيا في حل الأزمة في سوريا وأشكر الملك وولي العهد على موقفهما البناء
  • بوتين: وقعنا مع الإمارات إعلان شراكة استراتيجية وتعاون ونحن ننظر إليها كأحد شركائنا الواعدين
  • بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا وبلدان الخليج العربية يبلغ 1.7 مليار دولار، لكنه غير كاف
  • بوتين: تبلغ القاعدة المشتركة بين روسيا والصندوق السيادي في الإمارات حوالي 7 مليارات دولار
  • بوتين: الإمارات تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة وتلعب - دونما أي مبالغة - دورا يعزز الاستقرار
  • بوتين: روسيا لم تؤيد خطط الولايات المتحدة بشأن العراق بل وحذرت من العواقب السلبية المحتملة
  • بوتين: نعول جدا على أن العراق اليوم سوف يتطور في منحى إيجابي بغض النظر عن بعض المشاكل الداخلية
  • بوتين: شركاؤنا الغربيون خدعونا وقصفوا قوات القذافي والأراضي الليبية مؤولين قرارا أمميا على هواهم
  • بوتين: نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، تحديدا الشرعية
  • بوتين: لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من سوريا إلى الأراضي الروسية
  • بوتين: ندين أي أعمال تستهدف المنشآت النفطية السعودية بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها
  • بوتين: قلت للولي العهد السعودي إننا مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا من أجل التحقيق بدقة في حادث أرامكو
  • بوتين: من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون في حادث أرامكو قبل جمع الأدلة
  • بوتين: لدينا علاقات غير مسبوقة مع السعودية والإمارات لكن روسيا لا تقيم صداقات مع طرف ضد آخر
  • بوتين: إيران قوة إقليمية عظمى ولا يمكن ألا تكون لديهم مصالحهم الخاصة ويجب أن تعامل باحترام
  • بوتين: إذا وظفنا علاقاتنا مع إيران والسعودية والإمارات فأعتقد أن بإمكاننا إيجاد ما يحقق مصلحة مشتركة
  • بوتين: الوكالة الدولية للطاقة الذرية وحدها الحكم الذي يحدد ما إذا كانت إيران تفي بالتزاماتها أم لا
  • بوتين: برنامج إيران الصاروخي شيء وبرنامجها النووي شيء آخر
  • بوتين: دور الوسيط ليس هو الأكثر حمدا وشركاؤنا في إيران أو في السعودية ليسوا بحاجة إلى وساطة

 

كلمات دالة:
  • روسيا،
  • الإمارات،
  • فلاديمير بوتين،
  • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،
  • السعودية
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