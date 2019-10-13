مدن أوروبية تتظاهر ضد الهجوم التركي على سوريا

المصدر: أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص إلى جانب شخصيات سياسية فرنسية من اليسار السبت في عدة مدن في فرنسا دعما تنديدا بالهجوم التركي على شمال سوريا، فيما نظمت تجمعات أخرى أيضا في أوروبا.

وتجمع آلاف الأشخاص بعد الظهر في فرنسا في ساحة الجمهورية ثم بدأوا بالتوجه نحو ساحة شاتليه في قلب باريس كما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وقدر المنظمون عدد المتظاهرين "بأكثر من 20 ألف شخص". ونظمت تظاهرات أيضا في عدة مدن فرنسية بعد ظهر السبت.

وقدرت الشرطة في العاصمة الفرنسية عدد المتظاهرين المشاركين بأربعة آلاف شخص، وردد المتظاهرون هتافات "أردوغان، إرهابي".

وقال آجيت بولات الناطق باسم المجلس الديمقراطي الكردي لوكالة فرانس برس "تركيا تحاول القيام بتطهير اتني وتقوية الجهاديين من أجل تركيع الغرب، منذ بدء عملية الاجتياح التي يقوم بها الجيش التركي نفذت خلايا نائمة لداعش اعتداءات، إنه خطر كبير".

وحض المسؤول على "فرض عقوبات ملموسة" على تركيا و"إغلاق المجال الجوي السوري أمام الطيران التركي وإلا فإن تركيا لن توقف عمليتها". ودعا أيضا إلى "وضع كل السكان المدنيين في شمال سوريا تحت حماية الأمم المتحدة"، قائلا "يجب فرض عقوبات اقتصادية ملموسة من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تركيا، بأي ثمن".

واعتبر بولات أيضا أن على فرنسا ان تستدعي سفيرها من تركيا.

وشارك برلمانيون فرنسيون عديدون من أحزاب اليسار في التجمع وألقوا كلمات تنديدا بالهجوم التركي.

وقال النائب اريك كوكريل عن حزب "فرنسا الأبية" (يسار متشدد)، "ما يحصل في شمال شرق سوريا لا يعقل لأن أوفى حلفاء فرنسا، هؤلاء الذين أتاحوا النصر على داعش ميدانيا، هم مهددون اليوم".

واعتبرت عضو مجلس الشيوخ عن حزب أوروبا-البيئة-الخضر استر بنباسا أن على فرنسا "أن تعلق اليوم بيع الأسلحة" لتركيا.

"كابوس"

وفي مرسيليا بجنوب شرق فرنسا تظاهر (6 آلاف بحسب المتظاهرين و1500 بحسب الشرطة) كما أفادت وكالة فرانس برس.

في ستراسبورغ (شمال شرق) تظاهر ما بين 800 وألف شخص أيضا في وسط المدينة بهدوء.

ونظمت تجمعات مماثلة في ليون (وسط-شرق) وبوردو (جنوب غرب) حيث ندد مئات الأشخاص بما وصفوه "العدوان العسكري التركي"، وردد المتظاهرون، بينهم الكثير من النساء، هتافات "اردوغان قاتل".

في ليل بشمال فرنسا نزل حوالى 150 شخصا إلى الشارع بينهم ستيفان (57 عاما) الذي ولد في تركيا وقال لوكالة فرانس برس إنه "يعيش كابوسا" منذ بدء الهجوم. وأضاف "نشعر باننا متروكون بالكامل، نرغب في أن يتوقف هذا الامر في أسرع وقت مع ضغط على الدول الغربية".

في ألمانيا، شارك "آلاف الاشخاص" بالتظاهرات في مختلف المدن بحسب وكالة الأنباء الالمانية "دي بي ايه"، مشيرة إلى أكثر من عشرة آلاف متظاهر في كولونيا وحوالى أربعة آلاف في فرانكفورت.

وجرت تظاهرات أيضا السبت في قبرص واثينا ووارسو وبروكسل.

في لاهاي، تجمع المئات في وسط المدينة ونظموا مسيرة. وتظاهر المئات كذلك في بودابست والآلاف في فيينا.