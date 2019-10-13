قرار سعودي باستقبال تعزيزات عسكرية أمريكية إضافية

المصدر: الرياض - واس

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية بأنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة الراسخة بين المملكة والولايات المتحدة، تقرّر استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية، في إطار العمل المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، لصون الأمن الإقليمي ومواجهة أي محاولات تهدد الاستقرار في المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة تشارك حكومة المملكة الحرص على حفظ الأمن الإقليمي، وترفض المساس به بأي شكل من الأشكال، وترى المملكة في الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة امتداداً تاريخياً للعلاقات الاستراتيجية، والتوافق في الأهداف لضمان الأمن والسلم الدوليين.