«قسد» تشكر الدول العربية على تضامنها ضد عدوان تركيا

المصدر: الحسكة - وكالات

وجهت قوات سوريا الديمقراطية، الشكر إلى السعودية والإمارات ومصر والدول العربية على تضامنها ضد العدوان التركي.

وقال ريدور خليل القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، في بيان بثه التليفزيون، إن القوات ستواصل التعاون مع التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته صد الهجوم التركي على شمال سوريا.

وشدد على أن عدوان تركيا على شمال سوريا أنعش تنظيم داعش، داعياً دول التحالف الدولي ضد داعش إلى إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الحربية التركية.

وتابع «الغزو التركي لم يعد يهدد بانتعاش داعش بل أنعشها ونشط خلاياها في قامشلو والحسكة وكل المناطق الأخرى»، مشيراً إلى هجمات بسيارات ملغومة في المدينتين.

وأكد أن الاجتياح البري من قبل تركيا مستمر خاصة عدوانها على مدينة تل أبيض الشمالية.

وأعلن مقتل 45 فرداً من قوات سوريا الديمقراطية في الاشتباكات الحدودية مع القوات التركية.

وأضاف: «تركيا تدفع السوريين للاقتتال فيما بينهم»، مؤكداً: «سنواصل التصدي للعدوان التركي على شمالي شرق سوريا».