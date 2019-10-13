سلطات أردوغان تعتقل 3 سيدات

المصدر: أنقرة - وكالات

اعتقلت السلطات التركية، أمس، 3 نساء، اثنتين منهن قياديتان بحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، والثالثة صحافية، على خلفية نشرهن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ينتقدن فيها العدوان الذي تشنه تركيا على سوريا.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي «تي 24»، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال تمت صباح السبت، حيث داهمت قوات الشرطة منازل السيدات الثلاث في قضائي أنطاكيا وإسكندرون بولاية هاطاي جنوبي البلاد.

ووفق المصدر، تم اعتقال هوليا آتش، رئيسة فرع حزب الشعوب الديمقراطي في إسكندرون، وبَلغين آيرانجي مديرة بالفرع ذاته، إلى جانب الصحافية بورجو أوزقايا غونايدين. وذكر الموقع أن عملية الاعتقال، جاءت على خلفية انتقاد السيدات الثلاث العدوان التركي الذي تشنه أنقرة منذ الأربعاء الماضي على الشمال السوري.