بوتين يدعو إلى رحيل القوات غير الشرعية عن سوريا

المصدر: عواصم - وكالات

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جميع القوات الأجنبية الموجودة في سوريا، بشكل غير شرعي، إلى مغادرتها، مؤكداً على ضرورة استعادة وحدة الأراضي السورية.

وأكد بوتين خلال لقاء مع سكاي نيوز عربية ووسائل إعلام أخرى يبث اليوم، على «ضرورة تحرير الأراضي السورية من الوجود الأجنبي العسكري»، قائلاً: «يجب على كل من هم موجودون في أراضي أي دولة بشكل غير مشروع، وفي هذه الحالة الجمهورية العربية السورية، مغادرة هذه المنطقة».

وأضاف: «هذا ينطبق بشكل عام على جميع الدول، إذا كانت القيادة المستقبلية، أي القيادة الشرعية لسوريا، ستقول إنها لم تعد بحاجة لوجود القوات المسلحة الروسية، فهذا ينطبق بالطبع على روسيا الاتحادية أيضاً».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه ناقش هذه المسألة مع «زملائه»، قائلاً: «أناقش اليوم هذه المسألة بصراحة تامة مع جميع شركائنا مع الإيرانيين والأتراك. وقد تحدثنا مراراً وتكراراً عن ذلك مع شركائنا الأمريكيين.