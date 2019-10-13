320 امرأة معتقلة في سجون الحوثي

المصدر: واشنطن- وكالات

كشفت مصادر حقوقية يمنية عن أن 320 امرأة لا تزال معتقلة في سجون ميليشيا الحوثي، وأن الحكومة تعمل وتبذل جهوداً كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراحهن.

جاء ذلك في كلمة اليمن، التي ألقاها وزير حقوق الإنسان د. محمد عسكر، في ختام مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، الذي شاركت فيه اليمن ضمن مجموعة العمل الخاصة بحقوق الإنسان، والتي استضافتها وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن على مدى يومين.

حوار وطني

وأشار إلى استخدام تنظيمي القاعدة وداعش للمرأة في العمليات الإرهابية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قراراً بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك.

ولفت عسكر إلى أن المبادرة الخليجية، التي قادت إلى حوار وطني شامل خرجت بوثيقة وطنية ومسودة للدستور، أعطت للمرأة 30 في المئة من المشاركة السياسية، غير أن تمرد وانقلاب ميليشيا الحوثي، أثر على المرحلة الانتقالية وحال دون تطبيق ذلك، وسبب في انتكاسة كبيرة للوطن.

وحمّل الوزير عسكر، ميليشيا الحوثي الانقلابية، مسؤولية ما يحدث من دمار وانتهاكاتها تجاوزات قتل وإصابة المدنيين، لا سيما النساء والأطفال. ودعا وزير حقوق الإنسان، المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة لتنفيذ القرار 1325 لدعم المرأة وتمكينها، ومن أجل ذلك لا بد من دعم القرار 2216 وتنفيذه سبيلاً لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، على حد قوله.