اشتية: سنمنع دخول الاحتلال

المصدر: رام الله - وام

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الفلسطينيين سيتصدون بأجسادهم لدخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق «A»، الخاضعة للسلطة الفلسطينية. وقال اشتية في تصريحات له أمس، إنّ إسرائيل تتوغل في أراضي السلطة الفلسطينية، على الرغم من أن الاتفاقات الموقعة بين الطرفين لا تسمح بذلك، مضيفاً: «نحن سنغير هذا الوضع الراهن، سنمنع دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق A، ليس بالعنف، بل بأجسادنا».

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، إن اللامبالاة الدولية إزاء معاناة شعبنا واعتداءات المستوطنين المتواصلة، أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية، أو مناشدات لفظية، باتت تشجع الاحتلال ومستوطنيه على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا الأعزل.

وطالبت الوزارة في بيان، أمس، المجتمع الدولي، وفي مقدمه مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا قبل فوات الأوان، كما طالبت الجنائية الدولية، بالإسراع في فتح تحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وصولاً لمحاسبة المسؤولين والقادة الإسرائيليين المتورطين في تلك الاعتداءات والجرائم.