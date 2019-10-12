محمد السادس: المرحلة الجديدة تقتضي الوحدة واليقظة

المصدر: الرباط - وكالات

أكّد العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أنّ المرحلة الجديدة تقتضي الوحدة واليقظة بعيداً عن الصراعات الفارغة، مشدداً على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات والمشاريع. ودعا العاهل المغربي، في خطابه أمام أعضاء غرفتي البرلمان في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة، النواب إلى التنافس الإيجابي على خدمة مصالح المواطنين، والدفاع عن قضايا الوطن.

وشدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تتميز هذه السنة التشريعية بروح المسؤولية والعمل على إدراجها في إطار المرحلة الجديدة، التي حددنا مقوماتها في خطاب العرش الأخير، مؤكداً أن الطبقة السياسية، حكومة وبرلماناً وأحزاباً سياسية، مسؤولون عن توفير شروط النجاح لها. وأوضح أنّ المرحلة الجديدة تبدأ من الآن، وتتطلب انخراط الجميع، بالمزيد من الثقة والتعاون، والوحدة والتعبئة واليقظة، بعيداً عن الصراعات الفارغة، وتضييع الوقت والطاقات.

وتابع العاهل المغربي: «في صدارة أولويات هذه المرحلة يأتي تنزيل الإصلاحات، ومتابعة القرارات، وتنفيذ المشاريع، وهي من اختصاص الجهازين التنفيذي والتشريعي، بالدرجة الأولى»، ولكنها «أيضاً مسؤولية القطاع الخاص، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل، فضلاً عن الدور الهام لهيئات المجتمع المدني الجادة». وأشار ملك المغرب إلى أنّ الحكومة مطالبة بوضع خطط مضبوطة، تضمن التحضير الجيد، والتنفيذ الدقيق، والتتبع المستمر، لمختلف القرارات والمشاريع.

ولفت العاهل المغربي، إلى أنّ الدستور منح البرلمان صلاحيات واسعة، في مجال التشريع، ومراقبة عمل الحكومة، وتقييم السياسات العمومية. وأردف قائلاً «من المعروف أن جهود الدولة وحدها لا تكفي في هذا المجال، ما يقتضي انخراط القطاع الخاص في عملية التنمية، لاسيّما القطاع البنكي والمالي، الذي نعتبره حجر الزاوية، في كل عمل تنموي». وحضّ القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد.