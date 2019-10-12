أعلنت أوزبكستان أمس أن 64 طفلاً وصلوا إلى طشقند من العراق حيث يقضي أهاليهم أحكاماً بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى مجموعات إرهابية.

وأفادت الخارجية الأوزبكية أن الأطفال أُحضروا على متن طائرة إلى البلاد بفضل جهد مشترك من سلطات البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت الوزارة إن الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم «المسار الخاطئ» عبر الانضمام إلى مجموعات مسلحة هناك.

وسيتم إيواء الأطفال في مساكن خاصة حيث سيتلقون «مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين»، بحسب الوزارة التي نوهت إلى أن الأهالي سمحوا بإعادتهم.

وحتى الآن، أعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان مواطنين من سوريا أو العراق، حيث انضم الآلاف من المنطقة التي يشكّل المسلمون غالبية سكّانها إلى تنظيم داعش وغيره من المجموعات المقاتلة.طشقند - أ.ف.ب