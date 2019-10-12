الخرطوم تطالب بالقبض على قتلة السودانيات في بنغازي

المصدر: الخرطوم-وكالات

طالبت الخرطوم السلطات الليبية بالقبض على قتلة المواطنات السودانيات في بنغازي.

واستدعت الخارجية السودانية،أول من أمس، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم على خلفية جرائم مقتل مواطنات سودانيات الأيام الأخيرة بمدينة بنغازي على أيدي عصابات إجرامية، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية «سونا».

ودعت الخارجية السودانية «السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين في ليبيا».

من جانبه تقدم القائم بالأعمال الليبي بـ«التعازي لأسر الفقيدات وعبر عن استنكاره الجرائم، كما وعد بنقل الرسالة التي أبلغت إليه بأعجل ما يمكن للسلطات الليبية». كما أكد القائم بالأعمال الليبي حرص الحكومة الليبية على حماية المواطنين السودانيين والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.

ولفتت الخارجية السودانية إلى أن «القنصل العام بمدينة بنغازي عمر صالح قام بتحركات واسعة شملت وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة نتائج التحقيقات في الجرائم ولبحث وسائل تأمين أفراد الجالية».

وأشارت الخارجية السودانية إلى أنه «يجري التنسيق مع رئيس وأعضاء الجالية في بنغازي لتجميع الأسر في أماكن آمنة بغية توفير الحماية لهم بالتعاون مع السلطات الليبية».