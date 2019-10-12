إثيوبيا تؤكد دعمها للسودان في كل المحافل الدولية

المصدر: أديس أبابا - سونا

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في الاجتماع الوزاري المشترك بين السودان وأثيوبيا الذي عقد أمس بالقصر الوطني، دعم بلاده المستدام للسودان في كل المحافل الدولية حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

وعقد الجانبان السوداني والإثيوبي اجتماعا وزاريا مشتركا ترأسه من الجانب السوداني رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومن الجانب الإثيوبي أبي أحمد.

وأكد أبي أحمد أهمية التعاون بين السودان وإثيوبيا في مجال الطاقة، حيث توفر إثيوبيا الطاقة للسودان ويوفر السودان الغذاء لإثيوبيا. وحول سد النهضة قال أبي إن الغرض من إنشائه ليس محاصرة مصر أو السودان، بل لإنتاج الكهرباء لتحقيق فائدة إثيوبيا ودول الإقليم.

وأشاد أبي بالثورة السودانية وقال «حقيقة إن الثورة أحدثت تغييرا في السودان وستفتح آفاقا جديدة له». وأشاد رئيس الوزراء الإثيوبي بموقف حمدوك لمنح السلام أولوية، لأن السلام يخلق التحول ويحدث الاستقرار. وقال أبي إن مشاركة المرأة في حكومة السودان تعزز دورها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.