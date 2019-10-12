رحلات قتال

المصدر: عدن - وكالات

تخطط جماعة الحوثي تسيير رحلات لطلبة المدارس في مناطق سيطرتها إلى جبهات القتال.

وقالت مصادر تربوية إن جماعة الحوثي ‏قامت بتوزيع منشورات تدعو فيها الطلاب في المدارس الحكومية بصنعاء إلى المشاركة فيما أسموها رحلات ترفيهية ومجانية إلى جبهات القتال. يأتي هذا بينما فرضت الجماعة شعارات وأنشطة تخدم فكرهم ونشر محاضرات لزعيم الحوثيين والتي تعد أفكاراً طائفية تغذي الكراهية وتشجع على العنف.

الجدير ذكره، أن الميليشيا عملت على تدمير ما يزيد عن 2500 مدرسة بشكل جزئي، فيما استخدمت المدارس والمراكز التعليمية في المناطق التي تسيطر عليها، كسجون وثكنات عسكرية، وقامت بتغيير المناهج الدراسية، وإضافة مقررات دراسية للجماعة الداعية إلى التحريض والعنف والكراهية.