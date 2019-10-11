خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو وإسبر التحديات المشتركة

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن لقاءات مفاجئة جمعته بوزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ووزير الدفاع مارك إسبر في واشنطن.

وكتب الأمير خالد بن سلمان، في تغريدات على «تويتر»، أنه التقى بوزير الخارجية الأمريكي ووزير الدفاع مارك إسبر. وقال عن محادثاته مع بومبيو، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة «تقفان جنباً إلى جنب في تعزيز الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً». وذكر أنه بحث مع إسبر التحديات الأمنية المشتركة وأكدا «التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب، والحفاظ على السلام والاستقرار».

وقال الأمير خالد بن سلمان على حسابه في «تويتر»: «سررت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم التأكيد عـلى عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة للحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي».

وأضاف في تغريدة أخرى قائلاً: «التقيت بوزير الدفاع الأمريكي، وناقشنا خلال اللقاء التحديات المشتركة، وأكدنا على التعاون العسكري الوثيق في مواجهة الإرهاب والحفاظ على السلام والاستقرار».

وتأتي اجتماعات نائب وزير الدفاع السعودي مع المسؤولين الأمريكيين بعد هجمات أرامكو الإرهابية، ووسط حملة عسكرية تقودها تركيا ضد شمال سوريا.