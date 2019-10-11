أنقرة تلاحق وتعتقل منتقدي العملية وتتعقّب محتوى وسائل التواصل

المصدر: أنقرة - وكالات

بدأت قوات الأمن التركية تعقّب محتوى وسائل التواصل الاجتماعي الذي تعتبره مناهضاً للعملية التركية شمالي سوريا، فيما اعتقلت السلطات رئيس موقع إخباري تابع للمعارضة، أمس، في إطار حملة قمع ضد منتقدي العملية، بحسب مدير الموقع.

وذكرت وكالة الأناضول أنه تم اعتقال هاكان ديمير، رئيس موقع «بيرغون» اليساري، بعد اتهامه بـ«تحريض الشعب على الكراهية والعداوة»، بسبب رسالة بعث بها على تويتر. وذكرت الشرطة أنها فتحت 78 قضية ضد أفراد بسبب نشرهم «دعاية إعلامية» ضد العملية. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن إجراءات قانونية بدأت بحقهم.

وذكرت المديرية العامة للأمن على موقعها الإلكتروني، الليلة قبل الماضية، أن المنشورات «تحرّض الناس على الحقد والكراهية»، واتهمت أصحاب المنشورات بالتورط في «دعاية لمنظمة إرهابية».