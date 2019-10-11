القروي وسعيّد يتناظران اليوم.. وغداً الصمت الانتخابي

المصدر: تونس - البيان

تدخل تونس غداً صمتاً انتخابياً، استعداداً للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقرّرة الأحد، لترجيح كفة أحد المرشّحيْن، المستقل قيس سعيد، ومرشّح حزب قلب تونس نبيل القروي. ويجري التلفزيون المحلي اليوم مناظرة بين المرشّحيْن.

وأكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، أنّ الإفراج عن المرشّح الرئاسي نبيل القروي، يسمح بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وبشأن طلب تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات، قال إن هيئة الانتخابات ستنتظر قرار المحكمة الإدارية. وجدّد حزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه القروي، طلب تأجيل الاستحقاق الرئاسي أسبوعاً آخر، لضمان حرية الاختيار.

وزار القروي في أول نشاط له عقب الإفراج، المجلس الدولي للنساء صاحبات المشاريع، إذ شدّد في كلمة ألقاها أمام عضوات المجلس، على أهمية دور المرأة ومشاركتها في الانتخاب.

واعتبر القيادي في حزب نداء تونس، حافظ قايد السبسي، أن إطلاق سراح القروي قرار سياسي، مضيفاً: «ها هي محكمة النقض تقر بوجود أخطاء إجرائية في صدور بطاقة الإيداع وعملية الإيقاف، نفس محكمة التعقيب التي رفضت سابقاً الطعون، ورفضت الإفراج، واليوم تقبل الطعن وتأذن فوراً بالإفراج، السؤال الذي يطرحه الجميع ما الذي تغير في الأثناء؟».

وجددت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، أنّ حزبها لن يشارك في حكومة تشكلها النهضة، فيما ركز الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، للتحاور حول تشكيل الحكومة المقبلة، على الإجابة عن أسئلة ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية، وتسفير الشباب لبؤر التور، ومبدأ السيادة الوطنية ورفض الإملاءات الخارجية، والموقف من متطلبات الشعب من تعليم وصحة وتشغيل الشباب.