إنترنت العراق.. «صحيح لا تقسم ومُقسّم لا تاكل»

المصدر: دبي - البيان

على طريقة المثل الشعبي القائل «صحيح لا تقسم ومقسّم لا تاكل»، طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم ، المتقدمين للحصول على مساعدات مالية، بتقديم طلبات عبر الإنترنت، علماً بأن السلطات تحجب خدمات الإنترنت منذ بدأت الاحتجاجات قبل أسبوعين.

ولا يزال العراقيون غير قادرين على الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، باستثناء مستخدمي تطبيقات الـ«في بي إن» بضع ساعات يومياً، إذ تنتشر على نطاق واسع صور ومقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يصابون بالرصاص في الصدر أو الرأس، أو يركضون للاحتماء من إطلاق النار الكثيف.

منظمة العفو الدولية دعت السلطات العراقية إلى التوقف عن منع خدمة الإنترنت ورفع الحجب عن مواقع التواصل في البلاد، وقالت، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «نراقب التطورات الميدانية في العراق عن كثب، وقد أبلغنا أشخاص كثر بأنهم قُطعوا عن العالم الخارجي». وأضافت: «نطالب السلطات بالتوقف الفوري عن الإجراءات غير القانونية المتمثلة في قطع خدمة الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي». وتابعت: «رسالتنا إلى الشعب العراقي: نحن هنا نراكم ونسمعكم».