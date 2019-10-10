بالصور.. أزمة إنسانية جديدة في سوريا تفتك بالأطفال والنساء

المصدر: دبي - البيان

عائلة كاملة بأطفالها ونسائها على شاحنة نقل صغيرة، سيدة مسنة تحمل بين ذراعيها رضيعاً إلى جانب سيارة نقل، أطفال لم تراع براءتهم، وجوه ترى فيها الحسرة والألم والدموع، هؤلاء مدنيون عرب وأكراد سوريون وصلوا إلى بلدة تل تمر في محافظة الحسكة شمال غرب سوريا، بعد فرارهم من القصف التركي على البلدات الشمالية الشرقية على طول الحدود التركية، حيث أجبر العدوان التركي أكثر من 60 ألف مدني إلى النزوح من منازلهم، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

أزمة إنسانية جديدة في شمال شرق سوريا حذرت منها 14 منظمة إنسانية وإغاثية في بيان مشترك اليوم الخميس حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، حيث يعيش 1.7 مليون شخص وفق الأمم المتحدة، الآلاف منهم سبق أن نزحوا لمرات عدة منذ اندلاع النزاع، كما يوجد نحو 450 ألف شخص، يقيمون في عمق خمسة كيلومترات عند الحدود السورية التركية، ويواجهون خطر الموت، ووقف تقديم المساعدات الإنسانية للعدد الأكبر منهم بسبب القصف والعمليات القتالية.

ومع تهديد تركيا بالتقدم إلى عمق شمال شرق سوريا، حذّرت لجنة الإنقاذ الدولية من أن الهجوم قد يؤدي إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص.