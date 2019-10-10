قرية في ديالى بقيت فيها 4 عائلات فقط

المصدر: بغداد -عراق أحمد

كشف مختار قرية في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن نزوح قرية مجاورة لقريته شمال شرقي المحافظة.

وقال مختار قرية أبو كرمة التابعة لناحية ابي صيدا، جمعة الربيعي، إن «قرية المخيسة المجاورة لأبي كرمة شمال شرقي ديالى خلت من أهاليها، بعدما نزحوا خلال الأيام الماضية، بسبب أعمال العنف التي تتعرض لها وتغلغل العصابات في بساتينها».

وأضاف الربيعي إن «العوائل التي نزحت خلال الـ 20 يوما الماضية يقدر عددها بـ 140 عائلة، آخرها 4 عائلات خرجت صباح الخميس»، مبيناً، أنه «تم إغلاق المدرسة والمركز الصحي في القرية، والعائلات المتبقية فيها الآن 4 فقط، بينها نساء».

وتشهد قرية المخيسة ضمن ما تسمى مناطق الوقف في ديالى، أعمال عنف بين الحين والآخر.