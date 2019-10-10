الرميثي يترأس وفد الدولة في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول التعاون في مسقط

المصدر: وام

ترأس معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وفد الدولة المشارك في اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد اليوم بمسقط.

وشارك في الاجتماع أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة العسكرية العليا، كما شارك فيه معالي الفريق الركن قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وسعادة اللواء الركن الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وفي بداية الاجتماع الذي عُقد بنادي الشفق بقوات السلطان المسلحة ..ألقى الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة رئيس الاجتماع كلمة في الجلسة الافتتاحية رحب خلالها بأصحاب المعالي والسعادة في بلدهم الثاني سلطنة عُمان وتمنى لهم طيب الإقامة وقضاء أوقات طيبة وللاجتماع التوفيق والنجاح.

وقال إن هذا الاجتماع يسعى إلى تحقيق المزيد من خطوات مسيرة التعاون العسكري القائم بين دول المجلس من أجل إضافة مكاسب أخرى من تلك التي حققتها ولا تزال تحققها وتعزيزها بما يخدم منظومة العمل العسكري الخليجي المشترك ترجمة للتوجهات والأهداف السامية التي يتطلع إليها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون حفظهم الله ورعاهم.

وفي ختام كلمته أكد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة أهمية هذه الاجتماعات لتبادل الأفكار واستعراض وجهات النظر وبحث سبل التعاون العسكري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي.

كما ألقى سعادة اللواء الركن أحمد بن علي آل علي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي كلمة أكد فيها أهمية تسريع عملية التعاون في مختلف المجالات العسكرية ..معربا عن تطلعه إلى إدامة التعاون في العمل العسكري المشترك واستمراره وصولًا إلى اتخاذ القرارات والتوصيات التي سيكون لها الأثر الكبير في دعم مسيرة التعاون العسكري بين دول المجلس ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي.