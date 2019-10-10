السعودية والإمارات تقدمان 200 ألف طن من القمح للسودان

المصدر: البيان الإلكتروني

استكملت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية توريد شحنات القمح المقدمة للسودان والبالغ حجمها 540 ألف طن، لتلبية احتياجات الشعب السوداني من المواد الغذائية ودعم المخزون الاستراتيجي من القمح، وتسلمت السودان الشحنة الرابعة والتي يبلغ حجمها 200 ألف طن وتغطي الاستهلاك المحلي للبلاد لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر.

وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا في وقت سابق التزامهما بتقديم 540 ألف طن من القمح لدعم الأمن الغذائي السوداني، حيث تم توريد أربع شحنات من القمح ضمن المرحلة الأولى من المساعدات.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "أن المساعدات المقدمة للشعب السوداني تأتي بتوجيهات كريمة من قيادتيّ دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وانطلاقا من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، كما تأتي حزمة المساعدات المقدمة في إطار الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي".

وأشار إلى أن "الإمارات والسعودية ملتزمتان باستمرار تنفيذ حزمة المساعدات التي أقرتها البلدين والمخصصة لتلبية احتياجات الشعب السوداني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية والمواد الزراعية، بالإضافة إلى دعم قطاع التعليم وذلك للمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى اليه الحكومة السودانية".

والجدير بالذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني وذلك لتعزيز مركزه المالي.