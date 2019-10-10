الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويقتحم مصلى الرحمة بالأقصى

المصدر: وام

وأدعت مصادر جيش الاحتلال إن المعتقلين متهمون بالتخطيط لتنفيذ عمليات ضد الجيش والمستوطنين.

على صعيد متصل دهس مستوطن اليوم طالبة جامعية قرب مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مستوطنا دهس طالبة جامعية- لم تعرف هويتها قرب المخيم العروب على طريق القدس- الخليل وتم نقلها بمركبة خاصة لإحدى مستشفيات الخليل لتلقي العلاج.

من جهة أخرى اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك واستولت على قواطع خشبية.

وقال شهود عيان فلسطينيون إن شرطة الاحتلال هددت عددا من الشبان المتواجدين في المكان بالاعتقال ومنعتهم من تصوير ما جرى بعد التدقيق في هواتفهم الخلوية.

يشار إلى أن عشرات المستوطنين كانوا قد اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك يوم أمس .. فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة وشرعت بتصويره من الداخل بالتزامن مع الأعياد اليهودية.

وكان الاحتلال قد اقتحم قبل فترة مصلى باب الرحمة واستولى على قواطع خشبية وخزائن لأحذية المصلين.

يذكر أن المقدسيين أعادوا فتح مصلى باب الرحمة شهر فبراير بعد 16 عاما على إغلاقه من قبل شرطة الاحتلال.