الصليب الأحمر: 100 ألف من داعش وأُسرهم محتجزون شمالي سوريا

المصدر: جنيف، برلين - وكالات

قال مسؤول كبير في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه يتعين على الدول استعادة مواطنيها المحتجزين في مخيمات بشمال شرقي سوريا. وقال فابريزيو كاربوني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن نحو 100 ألف شخص، من المقاتلين المهزومين بتنظيم داعش وأُسرهم، رهن الاحتجاز في مخيمات ومنشآت محيطة بالمنطقة بينهم 68 ألفاً في مخيم الهول.

إلى ذلك، أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، بأشد العبارات، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا. وقال ماس في بيان صدر في برلين: «تركيا تغامر بهذا بزعزعة استقرار المنطقة وإعادة تقوية تنظيم داعش»، مشيراً إلى خطر نشوء كارثة إنسانية جديدة وحركة لجوء جديدة.